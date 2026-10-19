Beiersdorf Aktie

81,68EUR 0,40EUR 0,49%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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19.10.2026 14:40:44

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81,36 € 		Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
81,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 81,62 0,42% Beiersdorf AG

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11:58 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
11:44 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:30 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:58 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:49 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
09:36 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:30 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:13 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
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08:58 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
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07:42 Lufthansa Buy UBS AG
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:40 Boeing Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:28 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
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