Beiersdorf Aktie

80,44EUR -2,36EUR -2,85%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 09:03:44

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau der sehr niedrigen Markterwartungen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Die Anlegerdebatte über einen Plan für eine Trendwende der Marke Nivea dürften die Geschäftszahlen zwar nicht unbedingt vorantreiben, aber nach den sehr schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten gute Nachrichten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
79,80 € 		Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
19.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 79,50 -3,99% Beiersdorf AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:59 BP Outperform RBC Capital Markets
10:51 arGEN-X Outperform Bernstein Research
10:48 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:39 JOST Werke Buy Warburg Research
10:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
10:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06:16 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
26.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen