Beiersdorf Aktie
|83,06EUR
|-0,28EUR
|-0,34%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Beiersdorf auf 85 Euro halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christoph Dolleschal will erst das erste Halbjahr 2027 abwarten für Belege für eine Kehrtwende der Hamburger zum Besseren, wie er am Dienstag schrieb. Hinzu komme erschwerend, dass diese Kehrtwende auf Kosten der Profitabilität des Nivea- und Tesa-Herstellers gehen dürfte. Mit Blick auf Tesa könne eine Angebotsknappheit an Memory-Chips das Geschäft mit Smartphones belasten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
82,12 €
|
Abst. Kursziel*:
3,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
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|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|83,08
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.