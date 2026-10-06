Beiersdorf Aktie
|75,60EUR
|-0,04EUR
|-0,05%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Neuausrichtung des Markenportfolios werde Zeit brauchen, während der Wettbewerbsdruck zunehme, schrieben die Analysten am Dienstag in ihrer Neubewertung. Der Konsumgüterkonzern wachse langsamer als die Konkurrenz. Dass Beiersdorf die wichtige Marke Nivea auf ihr Kernportfolio zurechtstutze, erscheine im schwachen europäischen Konsumumfeld sinnvoll. Deren Wachstumspotenzial sei aber begrenzt, was sich auf das organische Wachstum im gesamten Consumergeschäft auswirke. Nach dem Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn sehen die Experten kein Potenzial für die Konsensschätzungen und liegen mit den eigenen Prognosen darunter. Eine Nutzung der Bilanzspielräume für Zukäufe könnte sie indes positiver stimmen./gl/ajx
Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
75,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,44%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75,50
|-0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.