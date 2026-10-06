Beiersdorf Aktie

75,60EUR -0,04EUR -0,05%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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06.10.2026 09:14:23

Beiersdorf Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Neuausrichtung des Markenportfolios werde Zeit brauchen, während der Wettbewerbsdruck zunehme, schrieben die Analysten am Dienstag in ihrer Neubewertung. Der Konsumgüterkonzern wachse langsamer als die Konkurrenz. Dass Beiersdorf die wichtige Marke Nivea auf ihr Kernportfolio zurechtstutze, erscheine im schwachen europäischen Konsumumfeld sinnvoll. Deren Wachstumspotenzial sei aber begrenzt, was sich auf das organische Wachstum im gesamten Consumergeschäft auswirke. Nach dem Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn sehen die Experten kein Potenzial für die Konsensschätzungen und liegen mit den eigenen Prognosen darunter. Eine Nutzung der Bilanzspielräume für Zukäufe könnte sie indes positiver stimmen./gl/ajx

Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
75,48 € 		Abst. Kursziel*:
-3,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,44%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 75,50 -0,19% Beiersdorf AG

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08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 Linde Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
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