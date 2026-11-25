Beiersdorf Aktie
|81,94EUR
|1,24EUR
|1,54%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt und damit ihrer anhaltenden Vorsicht mit Blick auf die erwartete Geschäftsentwicklung Ausdruck verliehen. Die fundamentale Einschätzung bleibt beim Kursziel von 80 Euro auf "Neutral", wie Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027 schrieb. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen - das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Dagegen ist sie bei den Softdrinkherstellern vorsichtig und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,72 €
|
Abst. Kursziel*:
1,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,37%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
|
20.11.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|79,52
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.