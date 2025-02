NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterhersteller nach den vortags berichteten Jahreszahlen aktualisiert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Wegen positiver Währungseffekte und des neuen Aktienrückkaufprogramms erhöhte sie ihre Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie. Sie setzt 2025 auf Innovationen und sieht das Unternehmen weiter auf dem Weg zu einem Wachstum, das profitabler als am Markt erwartet ausfallen dürfte./gl/tih



