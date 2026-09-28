Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nach der Prognosesenkung sei das Anlegerinteresse an Bilfinger auf der German Corporate Conference in München groß gewesen, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Das Management habe die jüngsten Geschäftsentwicklungen näher beleuchtet. Wolf sieht zunächst aber keine Kurstreiber./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,70 €
|
Abst. Kursziel*:
13,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
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