NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas mit "Neutral" und einem Kursziel von 76 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die französische Großbank dürfte die Profitabilität im Investmentbanking weiter ausbauen, die Wertschöpfung über den gesamten Zyklus hinweg durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell vorantreiben und von der Kapitalflexibilität profitieren, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital jedoch liege weiterhin unter dem Durchschnitt der europäischen Wettbewerber und die Gesamtkapitalrendite (Dividenden und Rückkäufe) entspreche dem Durchschnitt der Konkurrenten./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 22:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





