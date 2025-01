FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Boeing nach Zahlen zum vierten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 153 auf 219 US-Dollar angehoben. Die US-Fluggesellschaft habe wie erwartet schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe auch an Sonderbelastungen durch einen Streik gelegen. 2025 sollte ein wichtiges Jahr der Erholung werden, unter anderem durch die Auslieferung von mehr Passagiermaschinen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 16:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 16:10 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.