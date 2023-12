HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec vor den Jahreszahlen und einem Investorentag von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Längerfristig sei das Geschäftig des Medizintechnikkonzerns zwar attraktiv, kurzfristig sei jedoch Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das kommende Geschäftsjahr dürfte insbesondere in China schwierig werden. Der Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, die Einführung einer leistungsbasierten Vergütung für den Einsatz von Kunstlinsen, und allgemeine makroökonische Unsicherheiten erschwerten dort das Geschäft./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.