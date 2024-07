MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt, auch wenn er mit einem schwachen zweiten Quartal gerechnet habe, schrieb Analyst Knut Woller am Mittwochmorgen. Die Bewertung sei nun auf das Niveau von IT-Dienstleistern zurückgeworfen worden. Die Koblenzer seien aber ein Softwareunternehmen mit höherem Margenpotenzial./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 06:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.