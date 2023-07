NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck nach dem Investorentag von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Bedenken des Marktes im Hinblick auf den Konjunkturzyklus bleibe der Lkw-Hersteller zuversichtlich für die kurzfristige Nachfrage, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der bestätigte Ausblick auf 2025 sei in Reichweite, die ehrgeizigen Ziele für 2030 seien aufgrund der anstehenden Regulierungen und des laufenden Wandels der Branche aber voller Unsicherheiten. Für die Jahre 2023 bis 2025 schraubte er seine Prognosen um durchschnittlich mehr als 10 Prozent nach oben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 16:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 16:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.