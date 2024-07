NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Erwartungen ergebnisseitig verfehlt, schrieb Analyst Daniel Cunliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem werde der Ausblick 2024, insbesondere wegen der fortgesetzten Schwäche in Europa, nun überprüft. Er rechne aber weiterhin mit Fortschritten bei den Margen im Jahresverlauf, da die Märkte sowohl in den USA als auch in Europa ihren Tiefpunkt erreichen dürften und Daimler Truck zugleich weiter an seiner Restrukturierung arbeite./ck/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.