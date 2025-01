NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Unter dem Strich hätten diese die Konsenserwartung um rund 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Nick Housden in einer erstebn Reaktion am Dienstag. Besonders gut habe die Marke Mercedes-Benz abgeschnitten, die die Markterwartung um ein Sechstel überboten habe. Die Konsensschätzungen seien zurückhaltend gewesen. Die Aktie bleibt wegen der starken Stellung in Nordamerika sowie der günstigen Bewertung sein bevorzugter Branchentitel. Die vollständigen Quartalszahlen werde Daimler Truck am 14. März vorstellen, so der Experte weiter./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 05:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 05:20 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.