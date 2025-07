HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck nach dem Kapitalmarkttag des Lkw-Herstellers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für 2030 setzten auf Kostendisziplin in Europa, auf Größenvorteile und Produktdynamik in Nordamerika, auf den Ausbau des globalen Servicegeschäfts sowie auf gezielte Technologieinvestitionen entsprechend der Kundennachfrage, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Kurzfristig dürfte die anhaltende Marktunsicherheit die Performance belasten, aber die Bedingungen sollten sich bessern./edh/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.