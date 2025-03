NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit den bereinigten Quartalsresultaten leicht positiv überrascht und der Barmittelzufluss im Fahrzeugbau die Erwartungen sogar deutlich übertroffen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf das Industriegeschäft entspreche 2025 indes den Erwartungen. Unklar sei, ob die Unternehmensziele die mögliche Entschärfung der Schadstoff-Emissionsregelungen der US-Umweltschutzbehörde EPA schon berücksichtigten. Der Markt preise dies aber wohl schon ein./gl/tih



