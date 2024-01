ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47,50 auf 70,00 Euro angehoben. 2024 "stecke voller Protein" für den französischen Nahrungsmittelhersteller, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anzahl positiver Überraschungsmöglichkeiten sei ungewöhnlich hoch. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zum Sektor dürfte daher abgebaut werden./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



