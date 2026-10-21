Deutsche Börse Aktie

308,20EUR 0,20EUR 0,06%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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21.10.2026 10:12:33

Deutsche Börse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
313,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
300,90 € 		Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
308,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 307,90 -0,03% Deutsche Börse AG

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20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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