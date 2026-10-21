Deutsche Börse Aktie
|308,20EUR
|0,20EUR
|0,06%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
21.10.2026 10:12:33
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
313,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300,90 €
|
Abst. Kursziel*:
4,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
308,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|14.08.26
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|307,90
|-0,03%
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