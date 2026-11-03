Deutsche Börse Aktie
|314,10EUR
|0,10EUR
|0,03%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Oktober-Daten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das durchschnittliche tägliche Aktien-Handelsvolumen bei den von ihm beobachteten europäischen Börsen sei im Schnitt zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, aber zum Vormonat gleich geblieben, schrieb Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sie etwas unter seiner Prognose für das erwartete durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im vierten Quartal gelegen. Mit Blick auf die Deutsche Börse sei das Handelsvolumen im Oktober 8 Prozent geringer als von ihm erwartet ausgefallen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
313,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
314,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,63%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|314,10
|0,03%
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|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG