Deutsche Börse Aktie
|329,70EUR
|-0,60EUR
|-0,18%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
330,20 €
|
Abst. Kursziel*:
2,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
329,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|23.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
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|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
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|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
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|22.10.26
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|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
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|Deutsche Börse Neutral
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|22.10.26
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|20.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|330,60
|0,09%
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|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
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|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
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|09:18
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|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
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|08:59
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|DZ BANK
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|08:07
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|08:06
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|07:57
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|Bernstein Research
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|WACKER CHEMIE Overweight
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|13.11.26
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|13.11.26
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