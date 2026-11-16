Deutsche Börse Aktie

329,70EUR -0,60EUR -0,18%
Deutsche Börse ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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16.11.2026 09:40:10

Deutsche Börse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 339 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neuer "Primus inter pares" sei die LSE dank des stabilen Daten-Geschäfts und wachstumsstarker Trading-Assets, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den europäischen Börsenbetreibern. Er bestätigt allerdings auch seine Kaufempfehlungen für die LSE und die Euronext./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
330,20 € 		Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
329,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
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23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 330,60 0,09% Deutsche Börse AG

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09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Telefonica Verkaufen DZ BANK
13.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
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