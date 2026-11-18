Deutsche Börse Aktie
|323,80EUR
|0,40EUR
|0,12%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
339,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
314,10 €
|
Abst. Kursziel*:
7,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
323,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel hoch auf 339 Euro (dpa-AFX)
|
17.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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16.11.26
|Deutsche Börse-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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13.11.26
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13.11.26
|Deutsche Börse-Aktie: Barclays senkt Rating – Euronext rückt in den Fokus (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|323,40
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research