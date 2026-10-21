Deutsche Börse Aktie
|307,50EUR
|-0,50EUR
|-0,16%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber sei weiterhin mit Rückenwind unterwegs, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Zinserhöhungen in den USA und Europa sollten sich positiv auswirken. Die Aktie sei angesichts des erwarteten Gewinnwachstums weiter attraktiv bewertet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
304,70 €
|
Abst. Kursziel*:
11,59%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
307,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
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15:58
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 265 Euro (dpa-AFX)
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13:43
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
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11:04
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie (finanzen.at)
|
10:05
|ROUNDUP: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut (dpa-AFX)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|307,50
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:35
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG