Deutsche Börse Aktie
|312,60EUR
|-4,00EUR
|-1,26%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 345 auf 347 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Enrico Bolzoni erhöhte am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028. Dies spiegele die starken Ergebnisse des Börsenbetreibers im abgelaufenen Jahresviertel sowie die anhaltende Stärke der Derivatevolumina im vierten Quartal wider./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
347,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
310,70 €
|
Abst. Kursziel*:
11,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
312,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|312,60
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:19
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research