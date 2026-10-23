Deutsche Börse Aktie

312,60EUR -4,00EUR -1,26%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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23.10.2026 19:55:38

Deutsche Börse Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 345 auf 347 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Enrico Bolzoni erhöhte am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028. Dies spiegele die starken Ergebnisse des Börsenbetreibers im abgelaufenen Jahresviertel sowie die anhaltende Stärke der Derivatevolumina im vierten Quartal wider./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:32 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
347,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
310,70 € 		Abst. Kursziel*:
11,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
312,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:55 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 312,60 -1,26% Deutsche Börse AG

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19:55 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:19 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
17:36 Eni Kaufen DZ BANK
15:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14:58 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
14:56 Nestlé Neutral UBS AG
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:55 Zurich Insurance Neutral UBS AG
14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
14:40 L'Oréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
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