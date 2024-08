HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs hält in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Bestätigung der Jahresziele des Logistikkonzerns für "zu optimistisch". Er verwies unter anderem auf einen schwächer als zunächst antizipierten Ausblick auf das dritte Quartal und seine Vorsicht darüber, dass sich die Managementerwartungen im vierten Quartal "materialisieren" werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.