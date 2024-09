HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group nach dem Kapitalmarkttag und der Strategie bis 2030 mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Christian Cohrs bezeichnete die Pläne des Logistikers zur Beschleunigung des Gewinnwachstums als ambitioniert. Dies schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.