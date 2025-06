ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk aufgrund jüngster Verschreibungsentwicklungen bei Abnehmmedikamenten auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen belassen. Die wöchentlichen Marktdaten aus den USA ließen auf einen Rückgang schließen, schrieb Jo Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege aber wohl auch am Feiertag "Memorial Day", der in der betreffenden Woche am Montag in den USA begangen wurde./rob/tih/he



