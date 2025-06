NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31,50 Franken belassen. Mit Blick auf den zusätzlichen Milliardenbedarf der schweizerischen Bank an hartem Eigenkapital aufgrund verschärfter Bestimmungen werte sie die lange Umsetzungsphase bei den ausländischen Tochtergesellschaften positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Gleiches gelte für mögliche Maßnahmen der Regierung in Bern zur Abmilderung der neuen Erfordernisse /rob/gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 12:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / 12:43 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.