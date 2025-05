FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 50 auf 52 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker sei im europäischen E-Commerce-Logistiksystem strategisch stark positioniert und profitiere unmittelbar vom strukturellen Wandel im globalen Handel, der maßgeblich durch den chinesischen E-Commerce beeinflusst werde, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Titel "Chinas E-Commerce im Umbruch". Mit eigener Präsenz in China, einem global integrierten Expressnetz sowie umfangreichen Fulfillment- und Zollkapazitäten in Europa biete DHL eine nahezu vollständige End-to-End-Infrastruktur. Dies sei ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb um große Plattformkunden./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 10:38 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.