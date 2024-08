FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris nach den Quartalszahlen der Online-Apotheke von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich um mehr als die Hälfte von 99 auf 45 Franken gesenkt. Der langsamer als erwartete Anlauf beim elektronischen Rezept mache zusätzlichen Finanzierungsbedarf nötig, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verstehe, dass DocMorris sein entsprechendes Vermarktungsbudget erhöhen wolle, um mit dem Konkurrenten Redcare gleichzuziehen. Zugleich fragt er sich, warum dies nicht zu einem höheren Umsatzbeitrag im zweiten Halbjahr führen sollte. Zudem belaste der höhere Finanzbedarf die Bilanz tzsätzlich./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 07:48 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.