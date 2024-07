NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 schwedischen Kronen belassen. Der Telekomausrüster dürfte die Erwartungen in etwa erfüllen oder nur leicht verfehlen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das zweite Halbjahr dürfte eine gewisse Verbesserung in Aussicht gestellt werden. Es gebe derzeit aber keine Anzeichen einer starken Erholung in den kommenden Monaten./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 00:15 / GST



