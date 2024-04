NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Analyst Charles Weston hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem den vorsichtigeren Jahresausblick mit einer zudem breiten Spanne negativ hervor. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das operative Ergebniswachstum des Hamburger Wirkstoffforschers und -entwicklers dürften wohl deutlich unter dem Konsens liegen, und zudem sei die Prognose für 2025 nicht wiederholt worden. Sie werde mit dem Amtsantritt des neuen Vorstandschefs im Juli nochmals überdacht. Positiv sieht Weston unterdessen das angekündigte Kosteneinsparprogramm in Höhe von 40 Millionen Euro./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 01:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 01:47 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.