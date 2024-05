NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 18,60 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston senkte seine Prognosen für den Pharma-Wirkstoffforscher, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Mit Blick auf die im August erwartete mittelfristige Zielsetzung des Konzerns herrsche Vorsicht. Die kurzfristige Unsicherheit werde aber im Aktienkurs zu stark abgebildet./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 00:45 / EDT



