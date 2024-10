FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Sell" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Pharmawirkstoffforschers und -entwicklers dürften schwach ausfallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele noch zu erreichen, sei ein deutlich besseres Schlussquartal nötig. Dazu brauche es die erwarteten Einsparungen sowie operative Verbesserungen./gl/tih



