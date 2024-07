NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet vor Zahlen zum zweiten Quartal von 33,40 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal könnte schwächer ausfallen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Telekomanbieter könnte sich noch zurückgehalten haben, um das Marketing im zweiten Halbjahr anzukurbeln./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 16:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.