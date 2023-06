FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 120 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerresheimer werde unter den von ihm beobachteten Werten am heißesten diskutiert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gründe lägen im Wandel zu höherem Wachstum und stärkerer Profitabilität, dem Potenzial der Verträge für GLP-1-Pens bei Diabetes und Gewichtsabnahme sowie der attraktiven Bewertung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.