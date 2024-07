NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Strukturelle Wachstumschancen entwickelten sich weiter, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Internetbranche. Bei Hellofresh hatte er jüngst bereits den Warnhinweis "Negative Catalyst Watch" gestrichen, weil er die Erwartungen an das Quartal inzwischen für vernünftig hält. Im Fokus stünden nun Signale für das US-Geschäft und die Jahresprofitabilität./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 23:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 00:15 / BST



