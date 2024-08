NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Metzinger drehten weiter an der Kostenschraube, um sich der neuen Realität anzupassen, schrieb Analyst Frederick Wild am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Ziele für 2025 seien unerwähnt geblieben. Viele Hedgefonds rechneten mit einer Senkung, so der Experte. Im Fokus stehe die Frage, wie tief Boss für 2024 und 2025 stapeln müsste, um das Risiko für einen Einstieg ausreichend attraktiv zu halten./ag/nas



