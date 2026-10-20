Inditex Aktie
|55,82EUR
|0,76EUR
|1,38%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Beim weltgrößten Modekonzern werde eine weiterhin erfolgreiche globale Expansion mit verschiedenen Konzepten langfristig entscheidend für die Einstufung der Aktie sein, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Besuch der ersten Bershka-Filiale in den USA und ist zuversichtlich hinsichtlich einer Ausweitung und Verbesserung des dortigen Massimo-Dutti-Angebots im Laufe der Zeit./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
55,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
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|Inditex Outperform
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|08:06
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|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
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|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|10.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|55,62
|1,02%
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|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.