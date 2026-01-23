Inditex Aktie

55,38EUR 0,16EUR 0,29%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 07:38:13

Inditex Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
55,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,90%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
55,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Analysen
07:38 Inditex Equal Weight Barclays Capital
12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
18.12.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 55,34 0,22% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Aktuelle Aktienanalysen

08:40 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:39 Fraport Overweight Barclays Capital
08:21 RWE Overweight Barclays Capital
08:17 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
07:40 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07:40 Unilever Overweight Barclays Capital
07:39 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
07:39 Danone Overweight Barclays Capital
07:38 Inditex Equal Weight Barclays Capital
07:37 Eni Overweight Barclays Capital
07:35 Siemens Energy Buy UBS AG
07:34 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:33 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:21 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
07:06 L'Oréal Overweight Barclays Capital
07:05 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06:43 Microsoft Buy UBS AG
06:42 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:38 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
06:38 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 BASF Neutral UBS AG
06:25 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 MLP Buy Baader Bank
22.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Danone Buy UBS AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Linde Buy UBS AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen