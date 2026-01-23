Inditex Aktie
|55,38EUR
|0,16EUR
|0,29%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 47,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Beim Modekonzern erschienen die Fundamentaldaten stark, mit einem positiven langfristigen Wachstumsausblick und kurzfristiger Unterstützung durch schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie einer positiven Bruttomarge, schrieb Matthew Clements in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gesamtrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sei solide, für ein stärkeres Aufwärtspotenzial sei jedoch eine Neubewertung erforderlich./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
55,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,90%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
55,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,69%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|55,34
|0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:40
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07:34
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06:43
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:25
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|22.01.26
|RELX Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research