Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

04.12.2025 12:21:53

Inditex Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 48 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der Spanier laufe besser, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Der Aktienkurs zeige das aber auch bereits./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54,34 € 		Abst. Kursziel*:
-2,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,79%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

