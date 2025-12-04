Inditex Aktie
|54,52EUR
|0,88EUR
|1,64%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 48 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der Spanier laufe besser, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Der Aktienkurs zeige das aber auch bereits./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,79%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis (Dow Jones)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht (dpa-AFX)