FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 48 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der Spanier laufe besser, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Der Aktienkurs zeige das aber auch bereits./ag/bek



