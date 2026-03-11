LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Umsatzwachstum des Textilkonzerns im vergangenen Quartal falle weitgehend erwartungsgemäß aus und das operative Ergebnis (Ebit) etwas besser, schrieb Matthew Clements am Mittwochmorgen. Die Aussagen zum aktuellen Geschäft entsprächen den Erwartungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.