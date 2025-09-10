Inditex Aktie

45,44EUR 2,84EUR 6,67%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

10.09.2025 09:52:17

Inditex Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Textilkonzenrs entspreche weitgehend den Erwartungen, und der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Underperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42,95 € 		Abst. Kursziel*:
0,12%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
45,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:53 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Inditex Underperform RBC Capital Markets
09:51 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Inditex Outperform Bernstein Research
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:59 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:53 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Inditex Underperform RBC Capital Markets
09:51 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:28 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
08:00 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07:55 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
07:51 London Stock Exchange Buy UBS AG
07:38 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
07:37 Boeing Buy UBS AG
07:32 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
07:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
07:25 Unilever Sell UBS AG
07:25 Apple Neutral UBS AG
07:18 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
07:17 Continental Buy UBS AG
06:51 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Swiss Re Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 HelloFresh Halten DZ BANK
09.09.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
09.09.25 Ströer Buy UBS AG
09.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.09.25 Infineon Buy UBS AG
09.09.25 Renault Neutral UBS AG
09.09.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
09.09.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
09.09.25 easyJet Buy UBS AG
09.09.25 Ryanair Buy UBS AG
09.09.25 Lufthansa Buy UBS AG
09.09.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
