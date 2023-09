NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 582 Euro belassen. Nachdem der Luxusgütersektor seit rund zweieinhalb Jahren von Quartal zu Quartal überrascht habe, steuere er nun auf einen stabilen Zustand zu, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er beschäftigte sich darin auch mit aktuellen Umfragen zur Erholung des Reiseverkehrs, der als relevant für die Nachfrage nach Luxusgütern gilt. Diese verschiebe sich mit Währungsentwicklungen./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 05:30 / UTC



