FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle vor den am 11. Juni erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Gesamtjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brad Zelnick bleibt in seinem am Montag vorliegenden Ausblick optimistisch hinsichtlich der Verbesserung der Geschäftsdynamik des Softwarekonzerns. Er verwies als weitere positive Aspekte auch auf die zunehmende Akzeptanz und Nutzung von Cloud-Angeboten (OCI, Database@Cloud) sowie die Vorbereitungen für die Cloud-Beschleunigung im neuen Geschäftsjahr. Auch dank Großaufträgen und Währungseffekten dürfte es ein sehr starkes Quartal gewesen sein./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.