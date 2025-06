NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Nicht nur Flugzeuge bestimmten über die Ertragskraft der Flugbranche, sondern auch die zunehmend wichtiger werdenden Start- und Landerechte, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn für viele der wichtigsten europäischen Flughäfen sei der Zugang kapazitätsbedingt eingeschränkt. Diese Situation bringe für dominante Netzwerk-Fluggesellschaften strukturelle Vorteile. Vor allem erwähnte er dabei IAG, aber auch Air France-KLM und Lufthansa./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 00:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 05:00 / UTC



