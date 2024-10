NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum dritten Quartal von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Bei dem Gabelstaplerhersteller dürfte die Nachfrage die Talsohle durchschritten haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet für das letzte Jahresviertel eine gewisse Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal, die auch durch die Saisonalität und die Senkung der Zinssätze unterstützt werde./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2024 / 14:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2024 / 14:19 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.