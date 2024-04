FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen zum ersten Quartal von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem Auftragseingang im Wert von fast zwei Milliarden Euro und einem ähnlich hohen Umsatz. In Bezug auf den Free Cashflow merkte er an, dass das Quartal für gewöhnlich saisonal schwach sei. Er hält aus Bewertungsgründen an seiner neutralen Beurteilung der Aktie fest./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.