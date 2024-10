HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 38,50 auf 40,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Urethane-Systems-Polymergeschäfts sei zu begrüßen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er helfe bei der Schuldenverringerung des Chemieunternehmens, auch wenn unter dem Strich wohl nur ein Verkaufsgewinn von rund 50 Millionen Euro entstehe./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.