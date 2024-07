FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Eckdaten fürs zweite Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick fu?r das dritte Jahresviertel habe seine Schätzungen getroffen. Beim Jahresausblick rechnet Kürten bisher mit dem unteren Ende der Prognosespanne, was sich aber nach dem starken zweiten Quartal als zu konservativ erweisen könnte./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 13:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 13:23 / MESZ



