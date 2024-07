ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 28 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bedürfe immer noch einer Nachfragebelebung, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Samuel Perry am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns im zweiten Quartal liegt er 3 Prozent unter dem Konsens und für das Gesamtjahr um 5 Prozent./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 20:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.